Переизбрание Центральной избирательной комиссии в Украине стоит в приоритете США. Об этом в интервью журналу "Фокус" заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Мы фокусируемся на процессе. Потому наш приоритет – переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешней ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича. Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс. Второе – это укрепление избирательной системы. Помимо избирательного кодекса, здесь есть другие аспекты, о которых нужно побеспокоиться. Например, ввести ответственность за подкуп избирателей, обеспечить кандидатам равный доступ к медиа, устранить возможность использования административного ресурса", - заявила Йованович.



Как сообщал депутаты Европарламента призвали Украину принять Избирательный кодекс до осени этого года.





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