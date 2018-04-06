|Переизбрание ЦИК в Украине находится в приоритете у США – Йованович
|06.04.2018 15:31
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Переизбрание Центральной избирательной комиссии в Украине стоит в приоритете США. Об этом в интервью журналу "Фокус" заявила посол США в Украине Мари Йованович.
"Мы фокусируемся на процессе. Потому наш приоритет –
переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешней ЦИК до
сих пор работают люди из эпохи Януковича. Надо привлечь
квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут
обеспечить нормальный избирательный процесс. Второе – это
укрепление избирательной системы. Помимо избирательного кодекса,
здесь есть другие аспекты, о которых нужно побеспокоиться.
Например, ввести ответственность за подкуп избирателей, обеспечить
кандидатам равный доступ к медиа, устранить возможность
использования административного ресурса", - заявила
Йованович.