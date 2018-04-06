Небольшая собачка по имени Гома стала звездой сети, набрав на своей странице в социальной сети Instagram более 60 тысяч подписчиков, которые следят за его новыми снимками и восхищаются необычной формой ушей.

Имя песика - Гома - с японского переводится как кунжут. Его порода являет собой помесь мальтийских и папилонских пород.

Кунжуту уже четыре годика, а живет он в столице Японии - Токио. После того, как хозяева зарегистрировали домашнего любимца в соцсети, его снимки и видео стали вирусными в США, а поклонники прозвали его "Собака Микки Маус" за интересную форму ушей и милый внешний вид.

Как сообщал svodka.net, в Германии девушка взяла домой щенка с необычным окрасом, которого все ласково называют Мадам Брови. Стоит отметить, что благодаря шикарным бровям и вечно грустному выражению морды собака может составить конкуренцию даже знаменитому сердитому коту.

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