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На Харьковщине у школьников изъяли мешок с 40 снарядами
06.04.2018 15:32
На Харьковщине у школьников изъяли мешок с 40 снарядами
Работники полиции обнаружили у несовершеннолетних 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный
Полиция Харьковской области изъяла у двух школьников целый мешок с ржавыми боеприпасами.
На Харьковщине у школьников изъяли мешок с 40 снарядами Фото: hk.npu.gov.ua

"Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУ ЧП изъяли боеприпасы для проведения экспертизы", - сообщает пресс-служба ГУ ЧП в области.

Подростков 10 и 15 лет задержали на станции Лозовая. По словам школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле железнодорожной станции.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в районе Измаила подъем воды в Дунае поднял со дна реки и пригнал к берегу мину весом почти в полтонны.

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