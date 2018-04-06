Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составили 18 191 200 000 долл. За март они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .

"Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 составили 18 191 200 000 долл. (в эквиваленте), по предварительным данным. За март они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и Национального банка по государственному долгу", - говорится в сообщении.

Пополнение международных резервов в течение марта, как и в предыдущем месяце, происходило прежде только за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.

По итогам марта купил на межбанковском рынке $510 млн, в том числе $300 млн – по интервенциями в форме запроса лучшего курса. Кроме того, продал $134 млн за интервенциями в форме запроса лучшего курса. Таким образом, чистая покупка валюты Нацбанком составила $376 млн.

Также в прошлом месяце в резервы поступило $669,5 млн та €123,3 млн от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте. В то же время в марте был осуществлен ряд платежей правительства и по государственному долгу, объем которых превысил поступления от валютных интервенций Национального банка и, следовательно, обусловили некоторое сокращение объема международных резервов по итогам месяца.

Во-первых, из международных резервов было уплачено $1 284,1 млн для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ). В том числе $562,3 млн – обслуживание по еврооблигациям правительства и $678,8 млн – облуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированные в иностранной валюте. Во-вторых, в прошлом месяце правительство и оплатили в пользу Международного валютного фонда $186 млн.

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов на сумму $43,2 млн. В целом, по состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины, а также текущих операций правительства и .

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