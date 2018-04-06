Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что российская агентура старается влиять на националистические организации. Парасюк: Есть люди, которые говорят на русском, но в большей степени националисты, чем те, кто ходит в вышиванках Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com националистическая идея, но не исключил, что руководители нынешних националистов получали деньги от режима президента Виктора Януковича и сотрудничают с российскими спецслужбами."А знаете, как я это понял? Националистические движения у нас довольно приватизированные. Это состояние души, его приватизировать невозможно! Есть люди, которые говорят на русском, но они в большей степени националисты, чем те, кто ходит в вышиванках и кричит: "Слава Украине!" Эта приватизация меня очень злит", – заявил он.Нардеп отметил, что российская агентура работает в среде националистов еще со времен СССР."То, что российские спецслужбы больше только пытались повлиять на организации, где идеологически воспитывают людей, известный факт. Как и то, что Конгресс украинских националистов развалила российская агентура, отправленная в Украину еще в 80-е годы", – рассказал Парасюк.На вопрос о его отношении к "национальным дружинам", он ответил, что хотел спросить об этом движении внефракционного нардепа Андрея Билецкого, однако вопрос "так и не вызрел"."Нет конкретики, потому что нет лакмуса. Вот произойдет какое-то событие, после которого я скажу: "Парни, я понял правдивость ваших намерений". Или наоборот скажу, что не понял. Но пока такого события нет. Создано движение, но оно себя еще не показало", – подытожил он. . 29 января партия "Национальный корпус" сообщила, что привела к присяге в центре Киева около 600 участников "национальных дружин". Командир "национальных дружин" Игорь Михайленко заявлял, что Билецкий к ним не имеет отношения.Советник министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул, что такие общественные организации должны координировать свою деятельность с представителями Национальной гвардии или Национальной полиции. Он напомнил, что испытывать документы у граждан могут лишь правоохранители.Городской совет Черкасс 29 января принимал бюджет на 2018 год в присутствии представителей "национальных дружин". Некоторые из депутатов отказались голосовать, но активисты в камуфляже и черных масках предупредили, что никого не выпустят, пока финансовый документ не будет принят. После одобрения бюджета горсовет Черкасс также проголосовал за самороспуск.На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков посещал в поселке Оршанец под Черкассами Главный центр Госпогранслужбы и подчеркивал, что "парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными".4 февраля в Киеве прошла акция против деятельности "национальных дружин".18 февраля Союз ветеранов АТО Яремче Ивано-Франковской области обвинил "национальные дружины" в запугивании населения и противодействии работе предпринимателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что парасюк национальных агентура нет Теги: политика