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Парасюк: Националистические движения у нас достаточно приватизированные. Эта приватизация меня очень злит
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06.04.2018 15:35
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Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк в интервью
основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что российская
агентура старается влиять на националистические организации.
Парасюк: Есть люди, которые говорят на русском, но в большей
степени националисты, чем те, кто ходит в вышиванках Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com националистическая идея, но не
исключил, что руководители нынешних
националистов получали деньги от режима президента Виктора
Януковича и сотрудничают с российскими спецслужбами."А знаете, как
я это понял? Националистические движения у нас довольно
приватизированные. Это состояние души, его приватизировать
невозможно! Есть люди, которые говорят на русском, но они в большей
степени националисты, чем те, кто ходит в вышиванках и кричит:
"Слава Украине!" Эта приватизация меня очень злит", – заявил
он.Нардеп отметил, что российская агентура работает в среде
националистов еще со времен СССР."То, что российские спецслужбы
больше только пытались повлиять на организации, где идеологически
воспитывают людей, известный факт. Как и то, что Конгресс
украинских националистов развалила российская агентура,
отправленная в Украину еще в 80-е годы", – рассказал
Парасюк.На вопрос о его отношении к "национальным дружинам",
он ответил, что хотел спросить об этом движении внефракционного
нардепа Андрея Билецкого, однако вопрос "так и не вызрел"."Нет
конкретики, потому что нет лакмуса. Вот произойдет какое-то
событие, после которого я скажу: "Парни, я понял правдивость ваших
намерений". Или наоборот скажу, что не понял. Но пока такого
события нет. Создано движение, но оно себя еще не показало", –
подытожил он.
.
29 января партия "Национальный корпус" сообщила, что привела к
присяге в центре Киева около 600 участников "национальных
дружин". Командир "национальных дружин" Игорь Михайленко
заявлял, что Билецкий к ним не имеет отношения.Советник
министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул, что такие
общественные организации должны координировать свою
деятельность с представителями Национальной гвардии или
Национальной полиции. Он напомнил, что испытывать документы у
граждан могут лишь правоохранители.Городской совет Черкасс 29
января принимал бюджет на 2018 год в присутствии представителей
"национальных дружин". Некоторые из депутатов отказались
голосовать, но активисты в камуфляже и черных масках предупредили,
что никого не выпустят, пока финансовый документ не будет
принят. После одобрения бюджета горсовет Черкасс также проголосовал
за самороспуск.На следующий день министр внутренних дел Арсен
Аваков посещал в поселке Оршанец под Черкассами Главный центр
Госпогранслужбы и подчеркивал, что "парамилитарные образования,
которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не
являются законными".4 февраля в Киеве прошла акция против
деятельности "национальных дружин".18 февраля Союз ветеранов
АТО Яремче Ивано-Франковской области обвинил "национальные
дружины" в запугивании населения и противодействии работе
предпринимателей.
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