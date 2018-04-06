В четверг, 5 апреля, на горе Брескул в Закарпатской области произошло схождение двух лавин. Об этом свидетельствуют данные наблюдений Пожижевской снеголавинной станции.

"С северо-восточного склона горы Брескул сошли две лавины мокрого снега. Ориентировочное время восхождения - 5.04.2018 года 16:20-17:40. Объем и убыток устанавливаются", - отмечается в информации по наблюдениям.

Отмечается, что эти лавины стали первыми, сошедшими в Карпатах на Закарпатье в апреле.

Кроме того, в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии предупредили, что на протяжении выходных будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность III уровня. Соответственно, в регионе объявили штормовое предупреждение.

Как сообщал svodka.net, во Франции погиб известный врач погиб в результате схода лавины на группу туристов в Альпах. Еще один турист пропал без вести.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира