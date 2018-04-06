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Убийство журналиста в Словакии: глава полиции отказался подавать в отставку на фоне массовых протестов
06.04.2018 15:40
Убийство журналиста в Словакии: глава полиции отказался подавать в отставку на фоне массовых протестов
Накануне в протестах в Словакии приняли участие от 45 до 50 тыс. человек
Глава полиции Словакии Тибор Гашпар не намерен уходить в отставку на фоне массовых протестов из-за убийства журналиста Яна Куцяк и его невесты.
Убийство журналиста в Словакии: глава полиции отказался подавать в отставку на фоне массовых протестов Фото: reuters.com

"Я считаю это политическим требованием. Если полицейские снова будут подвергаться нападениям, я это рассмотрю (возможность отставки, - ред.)" , - сказал он, передает Аktuality .

Гашпар подчеркнул, что в ближайшие дни будет чаще появляться в средствах массовой информации.

"Я хочу чаще высказываться в средствах массовой информации" , - отметил глава полиции.

В течение последних трех недель Гашпар не контактировал со СМИ после того, как генеральный прокурор Яромир Чижнар запретил полиции информировать медиа о расследовании убийства Куцяк.

Накануне в протестах в Словакии приняли участие от 45 до 50 000 человек, которые требовали более ощутимых изменений в стране и отставки Гашпара. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.

В прошлом месяце под давлением протестующих подал в отставку премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.

Гашпар был назначен в 2012 году экс-главой МВД Робертом Калиняк, который подал в отставку в прошлом месяце. Калиняк был героем журналистских расследований Куцяк, хотя и отрицал свою вину.

Напомним, что  тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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