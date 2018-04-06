Накануне в протестах в Словакии приняли участие от 45 до 50 тыс. человек

"Я считаю это политическим требованием. Если полицейские снова будут подвергаться нападениям, я это рассмотрю (возможность отставки, - ред.)" , - сказал он, передает Аktuality .

Гашпар подчеркнул, что в ближайшие дни будет чаще появляться в средствах массовой информации.

"Я хочу чаще высказываться в средствах массовой информации" , - отметил глава полиции.

В течение последних трех недель Гашпар не контактировал со СМИ после того, как генеральный прокурор Яромир Чижнар запретил полиции информировать медиа о расследовании убийства Куцяк.

Накануне в протестах в Словакии приняли участие от 45 до 50 000 человек, которые требовали более ощутимых изменений в стране и отставки Гашпара. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.

В прошлом месяце под давлением протестующих подал в отставку премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.

Гашпар был назначен в 2012 году экс-главой МВД Робертом Калиняк, который подал в отставку в прошлом месяце. Калиняк был героем журналистских расследований Куцяк, хотя и отрицал свою вину.