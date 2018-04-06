|Убийство журналиста в Словакии: глава полиции отказался подавать в отставку на фоне массовых протестов
|06.04.2018 15:40
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Накануне в протестах в Словакии приняли участие от 45 до 50 тыс. человекГлава полиции Словакии Тибор Гашпар не намерен уходить в отставку на фоне массовых протестов из-за убийства журналиста Яна Куцяк и его невесты.
Фото: reuters.com
"Я считаю это политическим требованием. Если полицейские снова будут подвергаться нападениям, я это рассмотрю (возможность отставки, - ред.)" , - сказал он, передает Аktuality .
Гашпар подчеркнул, что в ближайшие дни будет чаще появляться в средствах массовой информации.
"Я хочу чаще высказываться в средствах массовой информации" , - отметил глава полиции.
В течение последних трех недель Гашпар не контактировал со СМИ после того, как генеральный прокурор Яромир Чижнар запретил полиции информировать медиа о расследовании убийства Куцяк.
Накануне в протестах в Словакии приняли участие от 45 до 50 000 человек, которые требовали более ощутимых изменений в стране и отставки Гашпара. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.
В прошлом месяце под давлением протестующих подал в отставку премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.
Гашпар был назначен в 2012 году экс-главой МВД Робертом Калиняк, который подал в отставку в прошлом месяце. Калиняк был героем журналистских расследований Куцяк, хотя и отрицал свою вину.
Напомним, что тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".