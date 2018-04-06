Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Лещенко, информирует svodka.net.

Закончилась сессионная неделя. Два впечатления. Первое — это потраченное безуспешно время. Мы полдня пытались отменить абсурдную и реакционную норму об е-декларациях антикоррупционных активистов. Система, уже не стесняясь, берет реванш. Порошенко, не прячась, смеется в лицо Западу. В итоге, путинская норма об иностранных агентах закрепилась в украинском законодательстве. А время летит вперед, его не вернуть, но мы его тратим на абсолютно пещерных людей.

А второе чувство — с огромным знаком плюс. Эти светлые молодые люди — активисты движения #SaveKyivModernism, которые борются против уничтожения архитектурного наследия Киева. Речь идет о зданиях в стиле «брутализм», памятников которого не так много по всему миру. И на этой неделе мы провели брифинг в Раде в защиту загадочной и притягательной «летающей тарелки» на метро Лыбидская, которую хотят уничтожить при строительстве новой очереди торгового центра Оушен Плаза. Само здание — собственно, на принтах футболок активисток.

Недавно мы добились отмены разрешения на строительства дома-урода на «Подол Град Винтаж». Теперь призываем общество не мириться с вульгаризмом и наглостью застройщиков — и сохранить здание, которое может стать еще одной международной визиткой Киева.

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