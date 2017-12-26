Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, заявил, что когда состояние его дочери улучшалось, ее супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев, решил прервать лечение. Владимир Фриске: Шепелев сказал, что Жанне уже ничего не нужно, что и так все нормально. В результате произошел рецидив Фото: РЕН ТВ | Новости / "ВКонтакте" Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион".По словам Фриске, его дочери кололи препарат стоимостью $60 тыс., действия укола которого хватало на месяц."Ей сделали пять уколов, и опухоль начала уменьшаться. Мы такие счастливые были. Врачи говорили, что нужно продолжать лечение", – рассказал Фриске.Он заверил, что обсуждал с зятем дальнейшее лечение дочери, но Шепелев отказался от покупки препарата."Он и слушать не захотел и решил остановить лечение. Сказал, что уже ничего не нужно, что и так все нормально. В результате произошел рецидив", – заявил Фриске.Он также рассказал, что Шепелев продавал СМИ фотографии больной супруги, а ухаживать за ней телеведущему "было противно".Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41-м году жизни после полутора лет борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга. В январе 2014 года родственники Фриске сообщили о болезни певицы. У нее была обнаружена глиобластома, лечением занимались врачи одной из клиник Нью-Йорка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что фриске шепелев дочери лечение Теги: новости