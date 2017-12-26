|
"Шепелев решил остановить лечение Жанны". Владимир Фриске заявил, что его зять не пожелал лечить больную раком жену
|
26.12.2017 10:18
|
Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске,
заявил, что когда состояние его дочери улучшалось, ее супруг,
телеведущий Дмитрий Шепелев, решил прервать лечение. Владимир
Фриске: Шепелев сказал, что Жанне уже ничего не нужно, что и так
все нормально. В результате произошел рецидив Фото: РЕН ТВ |
Новости / "ВКонтакте" Об этом он рассказал в эфире программы
"Секрет на миллион".По словам Фриске, его дочери кололи препарат
стоимостью $60 тыс., действия укола которого хватало на месяц."Ей
сделали пять уколов, и опухоль начала уменьшаться. Мы такие
счастливые были. Врачи говорили, что нужно продолжать
лечение", – рассказал Фриске.Он заверил, что обсуждал с зятем
дальнейшее лечение дочери, но Шепелев отказался от покупки
препарата."Он и слушать не захотел и решил остановить лечение.
Сказал, что уже ничего не нужно, что и так все нормально. В
результате произошел рецидив", – заявил Фриске.Он также
рассказал, что Шепелев продавал СМИ фотографии больной супруги, а
ухаживать за ней телеведущему "было противно".Певица Жанна
Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41-м году
жизни после полутора лет борьбы с неоперабельной опухолью
головного мозга. В январе 2014 года родственники Фриске
сообщили о болезни певицы. У нее была обнаружена глиобластома,
лечением занимались врачи одной из клиник Нью-Йорка.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира