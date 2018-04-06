Российский шоумен Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполняет танец победителя, выиграв у него в "Мемо". Галкин: Играли с Лизой перед сном в любимую игру моего детства – "Мемо" Фото: maxgalkinru / Instagram "Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства – "Мемо". Я еще со своими родителями в нее играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя", – написал он. Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства - Мемо, я ещё со своими родителями в неё играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя * #елизаветагалкина #максимгалкин Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 4 Апр 2018 в 12:04 PDT Лиза – дочь Максима Галкина и российской певицы Аллы Пугачевой.У них также есть сын Гарри. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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