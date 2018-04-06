|Галкин поиграл с дочерью в игру своего детства "Мемо"
|06.04.2018 15:43
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Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства - Мемо, я ещё со своими родителями в неё играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя * #елизаветагалкина #максимгалкинПубликация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 4 Апр 2018 в 12:04 PDT
Лиза – дочь Максима Галкина и российской певицы Аллы Пугачевой.У них также есть сын Гарри. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.
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