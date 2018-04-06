Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

По словам врачей больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, прежний российский шпион «хорошо реагирует на лечение», передает ВВС.

Сотрудники больницы в Солсбери утверждают, что его состояние «быстро улучшается».

«Он хорошо отвечает на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим», — сказала директор медзаведения Кристин Бланшард.

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