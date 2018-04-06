|Отравленный «Новичком» Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
|06.04.2018 15:44
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Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.
По словам врачей больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, прежний российский шпион «хорошо реагирует на лечение», передает ВВС.
Сотрудники больницы в Солсбери утверждают, что его состояние «быстро улучшается».
«Он хорошо отвечает на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим», — сказала директор медзаведения Кристин Бланшард.
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