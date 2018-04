Во время исполнения американского гимна в Миннесоте на матче в бейсбол орел Челленджер приземлился на плечо игрока и начал его кусать, передает со ссылкой на ABC. Орел, который должен был лететь к своему дрессировщику в течение государственного гимна, ошибся и хотел приземлится на плечо игрока Джеймса Пакстона. "Возможно, орел знал, что Джеймс Пакстон был канадцем", - говорится в статьи. Пакстон стоял один в левом поле, сжимая свою шапку на груди, когда птица несколько раз облетела вокруг него и пыталась сесть на правое плечо. Так, 28-летний Челленджер выступал в 12 играх World Series, пяти национальных чемпионатах BCS и десятках других громких событий. Это первая публичная неудача птицы. And that's where the nickname comes from. pic.twitter.com/r6w5zTmjZM — Mariners (@Mariners) 6 квітня 2018 р. Oh, just an landing in a Big .@James_Paxton, totally fearless. pic.twitter.com/8xHYBTwNhC — Mariners (@Mariners) 5 квітня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



