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Орел напал на бейсболиста во время исполнения гимна США
06.04.2018 15:47

Во время исполнения американского гимна в Миннесоте на матче в бейсбол орел Челленджер приземлился на плечо игрока и начал его кусать, передает со ссылкой на ABC.

Орел, который должен был лететь к своему дрессировщику в течение государственного гимна, ошибся и хотел приземлится на плечо игрока Джеймса Пакстона.

"Возможно, орел знал, что Джеймс Пакстон был канадцем", - говорится в статьи.

Пакстон стоял один в левом поле, сжимая свою шапку на груди, когда птица несколько раз облетела вокруг него и пыталась сесть на правое плечо.

Так, 28-летний Челленджер выступал в 12 играх World Series, пяти национальных чемпионатах BCS и десятках других громких событий. Это первая публичная неудача птицы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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