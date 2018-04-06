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Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, - СМИ
06.04.2018 15:48
Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, - СМИ
Также улучшилось состояние здоровья Юлии Скрипаль
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии
Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, - СМИ Фото: tass.ru

"Отравленный прежний российский шпион Сергей Скрипаль больше не в критическом состоянии - госпиталь Солсбери", - сообщает Reuters в Twitter.

Отметим, что по словам медиков, состояние здоровья Юлии Скрипаль, дочери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, "быстро улучшается".

Также Юлия Скрипаль сделала первое официальное заявление после того, как вышла из комы, из-за вероятного отравления.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

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