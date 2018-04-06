Также улучшилось состояние здоровья Юлии Скрипаль

"Отравленный прежний российский шпион Сергей Скрипаль больше не в критическом состоянии - госпиталь Солсбери", - сообщает Reuters в Twitter.

Отметим, что по словам медиков, состояние здоровья Юлии Скрипаль, дочери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, "быстро улучшается" .

Также Юлия Скрипаль сделала первое официальное заявление после того, как вышла из комы, из-за вероятного отравления.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , которые предположительно изготавливались в России.