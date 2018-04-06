Кабинет министров постановил не возвращать первое удостоверение водителя, в случае если тот совершил преступление и был лишен права управлять транспортным средством.

Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на сайте правительства.

Документом предусмотрено, что «возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется».

В ноябре 2017 года было решено, что первое удостоверение водителя в Украине будут выдавать на два года.

Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.

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