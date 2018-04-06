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Глава Укртрансбезопасности о возможном увольнении: Не привык подавать в суд
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06.04.2018 15:51
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Если у министра инфраструктуры есть претензии к работе
Государственной службы по безопасности на транспорте, он должен это
сказать лично, считает глава Укртрансбезопасности Михаил Ноняк.
Ноняк считает, что разговор о претензиях должен быть личный Фото:
Укртрансбезпека / Facebook "Если у министра претензии или ему
что-то не нравилось, он должен это мне сказать лично, и мы должны с
ним эти моменты обсуждать", – сказал он.Моняк отметил, что ему
"абсолютно не стыдно" за работу своего ведомства, которая, по его
словам, эффективна, приносит результат для общества и обеспечивает
поступления в государственный бюджет.При этом он не дал конкретного
ответа, подаст ли в суд на возможное решение Кабинета министров о
своем увольнении."Я не привык подавать в суд. Я конструктивно готов
доложить председателю правительства и на заседании правительства о
своей деятельности", – заявил глава Укртрансбезопасности.3
апреля активисты из организации "Авто Евро
Сила" требовали под Верховной Радой уволить Ноняка.Они
утверждали, что три месяца просили руководство Укртрансбезопасности
принять меры относительно разрушение дорог,но вместо включения в
решение проблемы сотрудники ведомства начали демонтировать и те
весовые комплексы, которые действовали.
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