Если у министра инфраструктуры есть претензии к работе Государственной службы по безопасности на транспорте, он должен это сказать лично, считает глава Укртрансбезопасности Михаил Ноняк. Ноняк считает, что разговор о претензиях должен быть личный Фото: Укртрансбезпека / Facebook "Если у министра претензии или ему что-то не нравилось, он должен это мне сказать лично, и мы должны с ним эти моменты обсуждать", – сказал он.Моняк отметил, что ему "абсолютно не стыдно" за работу своего ведомства, которая, по его словам, эффективна, приносит результат для общества и обеспечивает поступления в государственный бюджет.При этом он не дал конкретного ответа, подаст ли в суд на возможное решение Кабинета министров о своем увольнении."Я не привык подавать в суд. Я конструктивно готов доложить председателю правительства и на заседании правительства о своей деятельности", – заявил глава Укртрансбезопасности.3 апреля активисты из организации "Авто Евро Сила" требовали под Верховной Радой уволить Ноняка.Они утверждали, что три месяца просили руководство Укртрансбезопасности принять меры относительно разрушение дорог,но вместо включения в решение проблемы сотрудники ведомства начали демонтировать и те весовые комплексы, которые действовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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