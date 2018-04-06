У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы

У народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы, сообщила ее сестра Вера Савченко.

"У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

5 апреля сестра Н.Савченко Вера Савченко сообщила, что депутат в четверг не проходила психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, поскольку не были согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. По ее словам ситуация прояснится через несколько дней.

Позже адвокат Н.Савченко Дмитрий Бугай сообщил, что психофизиологическая экспертиза проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе. По его словам, разговор с психологом в четверг состоялся и длился около 40 минут.

В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что Н.Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа."Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", - сообщает пресс-центр СБУ.

- сестра

Киев. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - У народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы, сообщила ее сестра Вера Савченко.

"У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

5 апреля сестра Н.Савченко Вера Савченко сообщила, что депутат в четверг не проходила психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, поскольку не были согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. По ее словам ситуация прояснится через несколько дней.

Позже адвокат Н.Савченко Дмитрий Бугай сообщил, что психофизиологическая экспертиза проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе. По его словам, разговор с психологом в четверг состоялся и длился около 40 минут.

В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что Н.Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа."Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", - сообщает пресс-центр СБУ.