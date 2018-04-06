

Фото: www.globallookpress.com

После заявления украинского президента, что он желает официально "переименовать" "Антитеррористическую операцию" (АТО) в Донбассе в "Операцию объединенных сил" (ООС), над угольным краем вновь нависла угроза полномасштабной войны

В кулуарах украинской политики заявление Петра Порошенко на недавней пресс-конференции в Виннице о том, что в мае пресловутая "АТО" будет завершена и заменена на операцию ООС, трактуют не более как "смену вывески". Мол, раньше всем "рулила" СБУ, а теперь военные. Опять же, подобная мера предусмотрена и украинским законом о реинтеграции Донбасса, подписанным Порошенко еще в конце прошлого года.

А совсем недавно, 6 марта, у этих "объединенных сил" (странноватая формулировка означает координацию различных силовых структур) появился и свой командир – генерал-лейтенант Сергей Наев. Львовянин, в свое время обучавшийся ратному мастерству, как это не прискорбно, в Московском высшем общевойсковом командном училище. Этому человеку его главнокомандующим была поставлена задача подготовить ВСУ так, чтобы войска были "не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории".

Атакуют – не атакуют

По сути, изначально речь шла о войне. Поэтому удивляться тому, что события идут именно к эскалации вооруженного конфликта, смысла нет, умные люди поняли все еще очень давно. Другое дело, что последние четыре года из-за не меняющейся стабильно плохой обстановки в зоне украино-донбасского конфликта, гадание на кофейной гуще по вопросу: "будет ли наступление ВСУ или нет", для всех так или иначе вовлеченных в эту тему превратилось в своего рода манию. Что родило на свет даже горькую шутку: "Прогнозов об украинском наступлении так много и меняются они так часто, что уже напоминают предсказания о дате конца света".

Вот и в этот раз многие предрекали, что украинская нападение произойдет к президентским выборам в России. На что ВСУ ответили тишиной именно в этот день практически по всей линии фронта. После этого любители прогнозов решили отодвинуть начало события до чемпионата мира по футболу, и тут на тебе, Порошенко заговорил о мае.



Фото: www.globallookpress.com

"Царьград" пообщался с экспертами в Донбассе и России на тему, чего все-таки ожидать от последних заявлений Порошенко. Означают ли они, что уже к маю реальность у границ России взорвется мощными арт-подготовками, предваряющими наступление моторизованных колонн? Либо же "лучший выбор Украины" решил вновь погарцевать, на весть западным кураторам и отвлекая собственный народ от реальных социально-экономических проблем?

"На мой взгляд, мы видим, как Украина вступает в финальную фазу подготовки к войне, - поделился своими соображениями с "Царьградом" командир бригады "Восток" (ДНР), руководитель общественного движения "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский. - Любая война, связанная с проникновением на определенную территорию, со взятием этой территории, сопровождается многочисленными разрушениями и жертвами между гражданского населения. Все это потом каким-то образом нужно будет юридически обосновывать. По нашим сведениям, до 30 апреля Порошенко должен получить от генштаба уже сверстанный соответствующий документ, юридически позволяющий ему поступать подобным образом".

Он просто хочет обезопасить себя, чтобы впоследствии не попасть в Гаагский трибунал, - продолжил собеседник "Царьграда". - Мои бойцы воочию видят, как на линии соприкосновения ВСУ наращивают присутствие. Например, если раньше подразделения снимались в ротационном режиме и уводились к местам постоянной дислокации, то теперь их просто перемещают с одного участка линии соприкосновения на другой. На конкретном участке фронта в районе Ясиноватой численность вооруженных сил противника возросла в полтора раза. При этом появилась техника новых образцов, которой раньше не было. Например, БТРы четвертого поколения у них уже стоят".

Украинцы готовы, республики – не очень

Ходаковский считает, что Порошенко хочет подготовить свою армию так, что если политические обстоятельства развернуться в сторону войны и он получит карт-бланш на начало наступательной операции, ему останется только отдать приказ.

Ополченец второй волны, принимавший участие в Дебальцевской операции, сейчас волонтер-гуманитарщик, занимающийся снабжением подразделений ДНР и ЛНР, столичный блогер Андрей "Мурз" Морозов в разговоре с "Царьградом" рассказал, что полномасштабная война Украины с ЛДНР – это только вопрос времени.

То, что эта операция будет называться как-то по-другому, для республик - совершеннейшая формальность, - убежден волонтер. – Может, это имеет значение для администрирования каких-то внутренних процессов на самой Украине, но формально, если они сейчас переводят операцию в военную плоскость, то в какой плоскости тогда она находилась раньше? Постоянные обстрелы ЛНР и ДНР, прифронтовых населенных пунктов - это разве не военное решение было? С моей точки зрения, смена названия ничего не меняет. Уже довольно давно вооруженные силы Украины имеют возможность провести в Донбассе быструю и точную операцию, вопрос лишь в том, что они дожидаются подходящей для этого политической ситуации".

При этом Морозов убежден, что заключенные Минские соглашения, переформатировавшие ополчение в народную милицию, серьезно ослабили его, но в тоже время помогли ВСУ собраться с силами.

"Боеспособность народной милиции ДНР и ЛНР изначально была заложницей Минских соглашений, к ней относились, как к чему-то временному, в то время как, по злой иронии, мы недавно отметили своеобразную дату – протяжённость конфликта в Донбассе превысила протяженность Великой Отечественной войны, - отмечает блогер. - И все это время враг методично готовился к тому, чтобы нанести контрудар после поражения под Дебальцево, практически все три последних года. С нашей стороны считалось, главное, чтобы фронт держался, чтобы не происходило неприятных прорывов на линии соприкосновения с противником".



Фото: www.globallookpress.com

"При этом падал кадровый уровень вооруженных сил республик, не удавалось поднять на должный уровень техническую боеспособность, многие вопросы, которые враг у себя благополучно решил, в Народной милиции не решались и до сих пор не решены. Все думали, что так и надо, не нужно заниматься этим, поскольку в итоге сам вопрос Донбасса будет решен "большими дядями". Сейчас выясняется, что эта позиция была ошибочной, мирного решения вопроса не найдено, в сложившихся условиях его просто быть не может. И мы оказались лицом к лицу с ситуацией, когда за счет выполнения Минских соглашений инициативу начали передавать противнику, потому что наша сторона всегда старалась и старается соблюдать международные договоренности, а враг пользуется тем, что ОБСЕ, надзирающее за их выполнением, никак не реагирует на сообщения об обстрелах с украинской стороны", - подчеркнул он.

Без Северного ветра не выстоять

Морозов отмечает, что одностороннее выполнение Минских соглашений привело к тому, что украинской стороне разрешено практически все, а республики максимально скованы в ответных действиях. И подобная ситуация, по его мнению, может привести к печальным последствиям в случае возобновления Украиной полномасштабной войны.

В свою очередь, подполковник запаса, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев убежден, что в случае наступления ВСУ, несмотря на истеричный вой "прогрессивной международной общественности", Россия не останется в стороне. И, в итоге, возьмет Донбасс под свою защиту.

"Порошенко как раз и говорит о том, что в соответствии с принятым законом о реинтеграции Донбасса он получает управление ведением войны против региона, - отметил знаток в разговоре с "Царьградом". – Теперь Киев рассматривает противостоящие Украине силы уже не как каких-то террористов или сепаратистов, а просто относятся к ЛНР и ДНР как к украинской территории, захваченной другой армией. У республик не остается другого выхода, как противостоять ВСУ, и они будут противостоять, и у них это получится. Потому что, в конечном итоге, все закончится тем, что Россия будет вынуждена взять под защиту территорию Донбасса".

Перенджиев считает, что у России просто не останется другого выхода, нежели принять бой.

Если наше руководство поведет себя иначе, то боюсь, наше же население его не поймет. Мы же все-таки в свое время взяли под защиту народ Южной Осетии. И тогда вокруг этого тоже была шумиха на Западе, и сейчас шумиха идет, пленение судна "Норд" – один из элементов этой гибридной войны против нас. После возвращения Крыма нам просто не уйти от этого, так что мы, по сути, уже ничего не теряем. Запад положил на весы все аргументы, чтобы вызвать Россию на бой в Донбассе. И если мы будем уворачиваться, то в любом случае проиграем. Нам придется этот бой принять", - отметил он.



Фото: www.globallookpress.com

Исходя из сказанного, можно заключить, что войны не избежать. Во всяком случае, к ней в Киеве все готово. Другое дело, начнется ли она в мае, в преддверии чемпионата мира по футболу, или по какому-нибудь иному поводу - гадать бессмысленно, политическая конъюнктура -вещь переменчивая. Однако факты говорят сами за себя. Практически одновременно с объявлением о смене АТО на ООС к маю, Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги" третьей степени. Как написал президент Украины на своей странице в одной из социальных сетей, наградил за:

личные усилия по предоставлению Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также по введению санкций в связи с агрессивными действиями России".

И рассказал, что в ходе торжественной церемонии они обсудили "необходимость сохранения санкционного давления на Россию с целью прекращения вооруженных провокаций, эскалации напряженности и обеспечения надлежащего исполнения Минских договоренностей", а также "уделили внимание вопросу укрепления энергетической солидарности между Украиной и США, подчеркнув опасность проекта "Северный поток - 2".

Как видим, ставки сделаны. И они очень серьезные.

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