Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Пятница, 6 апреля 2018, 16:40 • Катерина Головатая • 2052 Версия для печати В Корее создали робота, который помогает преодолеть одиночество В корейском университете Ёнсе создали робота, который поможет одиноким людям наладить отношения с другими людьми, сообщает со ссылкой на IEEE Spectrum. Эта разработка служит для одинокого человека средством связи. Робот оснащен различными приложениями, которые измеряют освещение, температуру, расстояние, а также микрофоном и датчиком звука для получения информации и динамиком для вывода. С помощью датчика расстояния робот распознает, есть ли хозяин сейчас в комнате. Если он рядом, робот анализирует его действия, с помощью звуков, и на основе этих данных предполагает, чем человек занимается. Если он распознает бытовое действие, например открытие холодильника, или то, как делают кофе, робот присылает эти данные другим работам, которые есть дома у друзей или родственников хозяина. А эти машины сообщают о действиях их друга своим владельцам, при этом не раскрывая имя человека, сделавшего действие. Но, если постучать рядом с роботом, то он раскроет личность исполнителя действия. Ученые считают, что такая технология поможет частично компенсировать чувство одиночества и будет стимулировать к контакту с другими людьми. По итогам четырехнедельный испытаний на добровольцах инженеры отметили, что робот создает чувство сожительства с другими людьми. Корпус работа напоминает силуэт кошки, в центре которой установлен экран. На экране отображаются интерактивные глаза, которые показывают различные чувства. Установлено, что изображение на лице работа рта или других элементов человеческого лица повышает уровень доверия к нему. Ученые уже создавали роботов для борьбы с одиночеством, но их назначением было заменить человеку живое общение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



