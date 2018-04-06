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В Корее создали робота, который помогает преодолеть одиночество
06.04.2018 15:55
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В корейском университете Ёнсе создали робота, который поможет одиноким людям наладить отношения с другими людьми, сообщает со ссылкой на IEEE Spectrum.

Эта разработка служит для одинокого человека средством связи. Робот оснащен различными приложениями, которые измеряют освещение, температуру, расстояние, а также микрофоном и датчиком звука для получения информации и динамиком для вывода.

С помощью датчика расстояния робот распознает, есть ли хозяин сейчас в комнате. Если он рядом, робот анализирует его действия, с помощью звуков, и на основе этих данных предполагает, чем человек занимается. Если он распознает бытовое действие, например открытие холодильника, или то, как делают кофе, робот присылает эти данные другим работам, которые есть дома у друзей или родственников хозяина. А эти машины сообщают о действиях их друга своим владельцам, при этом не раскрывая имя человека, сделавшего действие. Но, если постучать рядом с роботом, то он раскроет личность исполнителя действия.

Ученые считают, что такая технология поможет частично компенсировать чувство одиночества и будет стимулировать к контакту с другими людьми. По итогам четырехнедельный испытаний на добровольцах инженеры отметили, что робот создает чувство сожительства с другими людьми.

Корпус работа напоминает силуэт кошки, в центре которой установлен экран. На экране отображаются интерактивные глаза, которые показывают различные чувства. Установлено, что изображение на лице работа рта или других элементов человеческого лица повышает уровень доверия к нему.

Ученые уже создавали роботов для борьбы с одиночеством, но их назначением было заменить человеку живое общение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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