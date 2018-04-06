Погода, Новости, загрузка...
США ввели санкции против лиц из "кремлевского списка"
06.04.2018 15:56
США ввели санкции против лиц из "кремлевского списка"
В частности, против Дерипаски, Сулеймана и других
Власти США вводят санкции против ряда россиян с "кремлевского списка" и нескольких организаций.
США ввели санкции против лиц из "кремлевского списка" Олег Дерипаска. Фото: gazeta.ru

В список санкций добавили 26 человек, сообщает сайт Минфина США.

В него включили бизнесменов Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, главу МВД России Владимира Колокольцева, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, председателя Роскомнадзора Александра Жарова, шефа ВТБ Андрея Костина.

Напомним, что американский телеканал CNN сообщал, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

В Кремле заявили, что не получали официальных подтверждений информации о возможном включении бизнесменов из РФ в санкционные списки США и утверждают, что в России не олигархов.

Добавим, что в январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

 

  • Песков о возможных санкциях США: в России не олигархов
  • США опубликовали "кремлевский список", но не ввели новых санкций, - ДОКУМЕНТ
  • Данилюк назвал публикацию США "кремлевского списка" больше, чем предупреждением

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить