|США ввели санкции против лиц из "кремлевского списка"
|06.04.2018 15:56
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В частности, против Дерипаски, Сулеймана и другихВласти США вводят санкции против ряда россиян с "кремлевского списка" и нескольких организаций.
Олег Дерипаска. Фото: gazeta.ru
В список санкций добавили 26 человек, сообщает сайт Минфина США.
В него включили бизнесменов Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, главу МВД России Владимира Колокольцева, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, председателя Роскомнадзора Александра Жарова, шефа ВТБ Андрея Костина.
Напомним, что американский телеканал CNN сообщал, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.
В Кремле заявили, что не получали официальных подтверждений информации о возможном включении бизнесменов из РФ в санкционные списки США и утверждают, что в России не олигархов.
Добавим, что в январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.