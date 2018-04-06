В список санкций добавили 26 человек, сообщает сайт Минфина США.

В него включили бизнесменов Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, главу МВД России Владимира Колокольцева, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, председателя Роскомнадзора Александра Жарова, шефа ВТБ Андрея Костина.

Напомним, что а мериканский телеканал CNN сообщал, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов , которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

В Кремле заявили, что не получали официальных подтверждений информации о возможном включении бизнесменов из РФ в санкционные списки США и утверждают, что в России не олигархов.