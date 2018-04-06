|Який красень! У мережі вперше показали сина Джанабаєвої та Меладзе (ФОТО)
|06.04.2018 15:58
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Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе виховують двох спільних синів, втім, ні молодшого Луку, ні старшого Костянтина шанувальники досі не бачили - зіркові батьки не поспішають хвалитися хлопцями у мережі.
Напередодні, втім, хлопчика "випадково" засвітили: світлину з Валерієм, Альбіною та хлопцем опублікувала компанія, яка влаштувала Кості день народження у лютому.
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