Погода, Новости, загрузка...
Який красень! У мережі вперше показали сина Джанабаєвої та Меладзе (ФОТО)
06.04.2018 15:58
0746_744.jpg (30.05 Kb)

Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе виховують двох спільних синів, втім, ні молодшого Луку, ні старшого Костянтина шанувальники досі не бачили - зіркові батьки не поспішають хвалитися хлопцями у мережі.

Напередодні, втім, хлопчика "випадково" засвітили: світлину з Валерієм, Альбіною та хлопцем опублікувала компанія, яка влаштувала Кості день народження у лютому.

2625_844.jpeg (39.44 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить