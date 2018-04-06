66-летний г-н Скрипал и его дочь Юлия находятся в больнице более месяца после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, вышел из критического состояния и быстро идет на поправку. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, 4 марта прежний российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

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Позже, 29 марта, стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипаль, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

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