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"Киевстар" запустил 4G-связь в 20 украинских населенных пунктах
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06.04.2018 15:59
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"Киевстар" запустил 4G-связь в Киеве, Днепре, Одессе, Львове,
Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком и ряде других
населенных пунктов, отметил президент компании Петр Чернышов.
"Киевстар" начал запускать 4g-связь в Украине Фото: kyivstar.ua "Мы
запустили 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах: Киеве,
Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде,
Хмельницком, на курортах и в пунктах пересечения границы –
Затоке, Каролино-Бугаз, Кирилловке, Ясинях, Полянице, Чопе,
Раве-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге, Шегинях", –
написал Чернышов.По его словам, компания установила более 500
дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где
на сеть приходятся наибольшие нагрузки."Запуск в диапазоне 2600
МГц – это только начало, настоящий крутой опыт использования
4G абоненты смогут получить летом, когда мы запустимся в диапазоне
1800 МГц. На высоких частотах радиус действия базовых станций очень
ограниченный, а это значит, что покрытие будет не сплошным", –
заявил президент"Киевстара".Он добавил, что компания приобрела на
аукционе наибольшее количество частот для 4g-связи – 30
МГц в диапазоне 2600 и 70 МГц в диапазоне 1800.
https://www.facebook.com/peter.chernyshov/videos/10215481703186924/
"Vodafone Украина" и lifecell запустили 4G 30
марта. "Киевстар" обещаk предоставить услугу до 10
апреля. Мобильные операторы заплатили государству 2,456 млрд
грн за право развернуть связь 4G.За первую неделю работы
4G-сети ею воспользовались более 1 млн украинцев, сообщали
в "Vodafone Украина" и lifecell.
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