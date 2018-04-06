"Киевстар" запустил 4G-связь в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком и ряде других населенных пунктов, отметил президент компании Петр Чернышов. "Киевстар" начал запускать 4g-связь в Украине Фото: kyivstar.ua "Мы запустили 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах: Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, на курортах и в пунктах пересечения границы – Затоке, Каролино-Бугаз, Кирилловке, Ясинях, Полянице, Чопе, Раве-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге, Шегинях", – написал Чернышов.По его словам, компания установила более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где на сеть приходятся наибольшие нагрузки."Запуск в диапазоне 2600 МГц – это только начало, настоящий крутой опыт использования 4G абоненты смогут получить летом, когда мы запустимся в диапазоне 1800 МГц. На высоких частотах радиус действия базовых станций очень ограниченный, а это значит, что покрытие будет не сплошным", – заявил президент"Киевстара".Он добавил, что компания приобрела на аукционе наибольшее количество частот для 4g-связи – 30 МГц в диапазоне 2600 и 70 МГц в диапазоне 1800. https://www.facebook.com/peter.chernyshov/videos/10215481703186924/ "Vodafone Украина" и lifecell запустили 4G 30 марта. "Киевстар" обещаk предоставить услугу до 10 апреля. Мобильные операторы заплатили государству 2,456 млрд грн за право развернуть связь 4G.За первую неделю работы 4G-сети ею воспользовались более 1 млн украинцев, сообщали в "Vodafone Украина" и lifecell. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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