Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Великобритании, больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в больнице Солсбери, где находится пострадавший, передает Sky News .

По словам доктора Кристины Бланшард, Скрипаль "хорошо реагирует на лечение", а состояние его здоровья "быстро улучшается".

Как сообщал svodka.net ранее, дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в Солсбери, рассказала о своем состоянии . Также она поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей ​​вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм.

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