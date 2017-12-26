|За выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек с крыш
|26.12.2017 10:22
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За выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек и глыб снега с крыш. Об этом сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
“За 23 декабря 3 человека (пострадали от падения сосулек и снега — ред.), за 24 — 2, вчера не было”, — сообщила Н.Вишневская.
Как сообщал , 22 декабря у Киеве от падения сосулек пострадали девять человек, между них один ребенок.
Напомним, 24 декабря в КГГА предупредили о падении снега и сосулек с крыш, прохожих призвали быть внимательными, а владельцев — очистить здания.
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