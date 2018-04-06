|Советник Путина по развитию интернета посоветовал пользователям Telegram переходить на ICQ
|06.04.2018 16:02
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Советник Президента Российской Федерации Герман Клименко посоветовал пользователям мессенджера Telegram в случае блокировки переходить на ICQ. Позже он объяснил, что назвал ICQ чисто как пример. Об этом сообщает со ссылкой на "ТАСС".
"Вопрос стоит в том, что, помимо Telegram, есть масса других ресурсов. У меня на айфоне установлены все мессенджеры, которые только есть. Как пример я привел ICQ", - заявил Клименко.
По его словам, он сам установил этот мессенджер, который оказался "нормально функционально работающим". Он отметил, что у ICQ известная "положительная история, отработанная технически".
Напомним, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram.
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