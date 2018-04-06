Мы много говорим и вместе с читателями обсуждаем Украину. Взвешиваем количественно и качественно оставшееся там число нормальных людей и думаем над истоками идиотизма, неожиданно поразившего некоторую часть народонаселения.

Внезапно?

Просим прощения, конечно, нет.

Сегодня мы поведем вас на экскурсию. В очень оригинальный музей, созданный известными людьми. Благодаря сожженным нервам коллеги Околорадского сможем показать и обсудить.

Такой же музей просто должен был быть и в Москве, если бы Россия резко не протрезвела от западничества и либерализма. Музей, о котором пойдет речь, небольшой и родился не в кабинетах власти, а в самой гуще либерально-правозащитной тусовки.

Музей советской оккупации Украины.

Самое здесь интересное – это создатели. Всем нам до боли известное общество, корни которого не на Западе и даже не на Украине.

Ну, уверены, все уже поняли, что речь идет об обществе «Мемориал».

Киевское общество "Мемориал" действовало по той же кальке, что и московское. Поиск документов о большевистском терроре. Публикация списков "незаконно репрессированных". Розыск мест массовых захоронений. При этом факты часто придумывались, а количество убитых умышленно завышалось.

Музей родился, когда в "Мемориале" организовали передвижную выставку "Забвению не подлежит: история коммунистической инквизиции". И этот цирк успешно катался по городам и митингам.

А с 30 ноября 2001 года выставка размещена в помещении киевской городской организации украинского общества "Мемориал" им. Василя Стуса.

От той, первой, выставки в музее сохранились стенды. Они и сегодня готовы к выходу "на улицу". Да и экспонатами в основном являются различные документы, газеты, листовки, фотографии.

Музеем же выставка стала благодаря президенту Виктору Ющенко. Именно по его личной инициативе конференция киевской городской организации "Мемориал" переименовала выставку в "Музей советской оккупации" 26 мая 2007 года.

Современные идеологи незалежной называют этот музей символом современной Украины. Вся советская история рассматривается как время агрессии и террора. А идею создания именно музея украинский "Мемориал" заимствовал у прибалтийских, грузинских и чешских коллег. У них тоже есть музеи советской оккупации.

Сегодня экспозиция музея активно используется для воспитания ненависти к России и русским. В залах музея проводятся открытые уроки для школьников, экскурсии, лекции. Россия вообще и российская армия в частности рассматриваются только как преступники и оккупанты.

Материалы в главной экспозиции музея подаются по периодам:

Большевистский переворот и начало террора (1917-20 гг.).

СССР рождался от голода и насилия (1921-23 гг.).

Цена индустриализации и насильственная коллективизация (1924-31 гг.).

Украинский холокост (1932-33 гг.).

Крах украинизации и "большой террор" (1934-38 гг.).

Сговор двух диктатур и его последствия (1939-41 гг.).

Последнее десятилетие сталинской диктатуры (1942-52 гг.).

Третий удар голодом (1946-47 гг.).

"Морозная оттепель" (1953-65 гг.).

"Бескровный тоталитаризм" (1966-85 гг.).

"Коллапс" (1986-91 гг.).

Кроме этого, в музее есть актовый зал, в котором можно посмотреть довольно большую (за 80 штук) коллекцию полнометражных и короткометражных видеофильмов.

И, естественно, можно приобрести дидактические материалы от "Мемориала". Вот они, ждут своих читателей.

Что сказать об экспозиции? А все закономерно.

Колючая проволока символичного красного цвета. Красной нитью проходит через все.

Неплохо нарисованные маслом портреты героев. По их мнению.

Схемы, показывающие, понятное дело, все лагеря, где сидели украинцы.

Там вот книга есть, "Они защищали отчизну", мы даже засомневались, то ли внутри. Убедились, спасибо современным средствам связи — пока то. Про воинов РККА, сражавшихся с фашизмом. Наверное, по ошибке попала книга. А вот "Хроники зрад" — это уже о современной Украине.

Очень любопытный экспонат. Как общество "Мемориал" дякует (благодарит) главу СБУ Наливайченко.

Дальше у нас идут стенды-экспонаты. От начала оккупации Украины и, что характерно, от начала ее независимости. То есть, как только Украина нарисовалась, то ее тут же оккупировали. Забавно.

Здесь наиболее интересна "карта УНР (Украинской Народной Республики), признанной Центральными державами в Бресте в феврале 1918 года". С милейшим намеком на половину Белгородской, Воронежской областей и Краснодарским краем.

Конечно же, изрядная доля экспонатов — это доказательства.

Нет сомнений, что черепа прострелены оккупантами. А вот с грудинами явно перебор. Простите, но выстрел в голову — это выстрел в голову. И после него колоть в грудь штыком... Ах, да, конечно, что взять с кровавых варваров...

Сговор Сталина и Гитлера и его последствия... Имеется в виду пакт Молотова — Риббентропа, естественно. С аргументацией в лучших традициях…

Самое интересное, про оккупацию гитлеровской Германии — ни слова. Хотя стоило бы, ведь три года все-таки почти. Однако — тишина. С 1941 по 1944 год продолжалась советская оккупация Украины...

За стонами по поводу замены истинной веры в бога проклятым коммунистическим верованием совершенно не слышно ничего по поводу восстановленных церквей, школ, заводов... Ведь не сами же ремонтировались все храмы?

Красиво? Под колючей красной проволокой тихонько так Крым притянуло...

Ну а в эти годы Украину гнобил Главный Оккупант, уроженец Екатеринославской/Днепропетровской губернии Брежнев... Строил предприятия космической и военной отрасли, которые сегодня, понятно, в пику оккупантам, расхреначили почти все.

Собственно, далее все так же мемориально. По той же канве, тем же квачом со смолой.

Ах, таки проволока все! Теперь все прекрасно, оккупация закончилась! Слава Украине!!!

Слава директору. Скромно так и в думах об Украине.

Закончить рассказ об этом необычном музее хочется фразой Виктора Степановича Черномырдина.

"Открытие "музея" является оскорблением для российского и украинского народов". "В таких терминах, как оккупация, обсуждать этот вопрос стыдно. За что плюнули в душу народу?"

Ну, за что, положим, мы теперь знаем. А вот насколько этот клин крепко вбит — уже вопрос. Но то, что этот, с позволения сказать, мемориал лжи и подтасовок, посещаем, прописан во всех путеводителях и справочниках, говорит о том, что надолго.

Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер

Использованы фотографии: Т. Околорадский

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