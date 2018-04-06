За окном март, а только сейчас российский государственный судостроительный холдинг АО “Объединённая судостроительная корпорация” предоставил отчет по достижениям за 2017 год. И, невероятно, великая морская сверхдержава, продемонстрировала очередное пике по прибыли на стезе кораблестроения.

Так, согласно данным ОСК (которые, не исключено, что были старательно приукрашены) в прошлом году холдинг понес потери в виде сокращения чистой прибыли в 2,8 раза!

Убыток от продаж (что звучит парадоксально, не так ли?) составил 1,69 млрд рублей, что не позволило корпорации показать отдельно выдающиеся цифры по чистой прибыли в абсолютном выражении, составившей только 207,26 млн рублей, вместо прогнозируемых 3 млрд!

Цифры, конечно, я вам скажу, так себе, в холодный пот не бросают, но и боярки “за здоровье!” навернуть не хочеться. Уж извольте, прибыль в 207 млн рублей для корпорации на которой работает более 70 тыс человек? Кроме того, не дает покоя, что ОСК четыре месяца тянул с отчетами по итогам 2017 года, что явно намекает на определенные махинации с цифрами, дабы Владимира Владимировича не так сильно расстраивать. Ему ведь после Кемерово беспокоиться вредно!

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