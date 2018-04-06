Министерство иностранных дел России 3 апреля вручило временному поверенному в делах Украины ноту с "решительным протестом" в связи с задержанием Госпогранслужбой Украины российского рыболовного судна "Норд". Об этом заявила на брифинге спикер Мария Захарова, сообщается на ведомства, передает

В назвали задержание неправомерным.

"Обращено внимание украинской стороны на то, что экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников. Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу и недопущению аналогичных провокаций в будущем", - говорится в сообщении.

Консульству России в Одессе дано намек продолжать добиваться встречи с капитаном судна.

Также Россия назвала задержанных членов экипажа с паспортами , выданными в оккупированной Керчи, гражданами . В назвали задержание "бесчинством украинских властей".

"Украинская сторона отказывает нашим дипломатам в посещении россиян, утверждая, что все члены экипажа, включая капитана, являются выходцами из Керчи, а, следовательно, гражданами Украины... Продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных структур Украины", - говорится в сообщении.















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