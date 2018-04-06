Мера пресечения еще не выбрали

"Разъясняем, что в соответствии с ч. 1 ст. 191 УПК Украины, задержана на основании постановления следственного судьи, суда лицо не позднее тридцати шести часов с момента задержания должна быть освобождена или доставлена к следственному судье суда, который постановил решение о разрешении на задержание с целью поводу ", - говорится в сообщении .

Согласно ч. 1 ст. 186 УПК Украины, ходатайство о применении или изменении меры пресечения рассматривается следственным судьей, судом немедленно, но не позднее 72 часов с момента задержания подозреваемого.

Отмечается, что срок, отведенный для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения еще не закончился.

"Поскольку подозреваемый капитан судна" Норд "фактически был задержан 04.04.2018 в 06 час. 51 мин., Семидесяти двух часовой срок, отведенный для рассмотрения ходатайства заканчивается в 06 час. 51 мин. 07.04.2018", - пояснили правоохранители.

Заседание Херсонского городского суда назначено на 13:00 6 апреля.

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщила, что суд отпустил капитана арестованного российского судна "Норд".

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд ".

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".