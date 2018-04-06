Глава государства внес в Единый государственный список деклараций информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал почти миллион гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, информирует svodka.net.

Глава государства внес в Единый государственный список деклараций информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В общей сложности Порошенко задекларировал 994 480 гривен доходов от трех вкладов в Международном инвестиционном банке: 108 736 гривен, 308 085 гривен и 577 659 гривен.

В марте президент подал декларацию о доходах за 2017 год, согласно которой он потратил на благотворительность около 200 млн гривен.

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