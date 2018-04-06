Советник президента РФ Герман Клименко заявил, что мессенджер от
российской Mail.ru не уступает Telegram, которому могут перекрыть
доступ на территории РФ. Клименко считает, что в случае
блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему потеряют до 90%
пользователей Фото: Герман Клименко / Twitter Клименко
порекомендовал россиянам в случае блокировки Telegram переходить на
мессенджер ICQ от российской Mail.ru Group.По словам советника
Путина, ему нравится ICQ и этот месенджер, "совершенно ничем" не
уступает Telegram.20 марта Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций обязала Telegram в течение 15
дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ
ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил,
что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде
распределяется в подсистемах на территории разных государств и
никогда не хранится в одном месте, следовательно
Telegram технически не может предоставить властям ключи
шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд
Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к
мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В
Telegram в этот же день отметили, что продолжают
придерживаться прежней позиции.
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