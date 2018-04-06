Советник президента РФ Герман Клименко заявил, что мессенджер от российской Mail.ru не уступает Telegram, которому могут перекрыть доступ на территории РФ. Клименко считает, что в случае блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему потеряют до 90% пользователей Фото: Герман Клименко / Twitter Клименко порекомендовал россиянам в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ от российской Mail.ru Group.По словам советника Путина, ему нравится ICQ и этот месенджер, "совершенно ничем" не уступает Telegram.20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязала Telegram в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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