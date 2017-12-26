На заседании так называемого интеграционного комитета Россия-Донбасс познакомился с двумя замечательными молоденькими девчонками-журналистками из нашего, но захваченного Донецка.

Спрашивал у них, как там живётся и что думают люди о конфликте, о войне, об Украине, пишет в Роман , передает .

Говорят, никаких проблем с возвращением в Украинский дом не будет, так как люди устали от войны и хотят просто, чтобы все быстрее закончилось. Для них важно, чтобы Украина чётко заявила об амнистии и как она будет проходить, потому как сейчас 70% людей с автоматами местные и они не боятся, что всех посадят.

А я им сказал, что амнистия предусмотрена Минском-2 и все, кто не совершал тяжких преступлений точно смогут вернуться к мирной жизни.

Ещё рассказали мне о безработице, мизерной зарплате и о том, что при Украине было лучше.

Говорят, что населению уже просто всё равно, где они будут в Украине или России, главное, чтобы не новое Приднестровье, потому что народ массово выезжает, особенно молодёжь, и никто не хочет жить в серой зоне без прав.

Приглашал их в Украину - сказали, что многие в базе "Миротворца" и опасаются ехать в свободную часть нашей страны.

Приглашали меня в Донецк, сказал им, что не хочу на подвал, и меня услышали. Удивили, что комендантский час - уже норма, и все привыкли.

Долго говорили о том, что если уйдёт Россия, будет много работы по взаимному примирению, потому что погибли люди, но они уверены, что это вероятно, хотя и не просто.

Только всё это не имеет значения - оккупанты не собираются уходить, и большинство вынуждено подстраиваться под ситуацию. Если бы это было по-другому, то депутаты Госдумы не несли чушь, что оккупированный Донбасс уже часть России. Хотя и здесь лукавят, говорят, что все "уже" Россия, кроме уровня жизни. И эту нищету они принесли в один из самых богатых регионов Украины.

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