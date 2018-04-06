По данным МВД, наиболее многочисленные пасхальные мероприятия пройдут во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие почти 9 млн украинском.

"Все подразделения МВД, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба, полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи. В праздничную ночь к охране общественного порядка и безопасности граждан будет привлечено 21,6 тыс. Правоохранителей. Среди них - тысяча военнослужащих Национальной гвардии ", - сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на информацию заместителя министра Сергея Ярового.

Полиция, по его словам, уже проверила почти 6,9 тыс. Культовых сооружений (вероятно, храмов и церквей, - ред.). По данным МВД, наиболее массовые пасхальные мероприятия пройдут во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Кроме того, в период с 7 по 9 апреля для реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлечено около 14 тыс. Спасателей и 3,9 тыс. Единиц спецтехники.

Яровой отметил, что уже идет подготовка к обеспечению безопасности в течение поминальных дней, которые состоятся 15-17 апреля. Тогда будут дежурить более 14 тыс. Полицейских и тысяча бойцов Нацгвардии. В течение поминальных дней, как ожидается, в мероприятиях примут участие около 4 млн человек.