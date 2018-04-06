Согласно расчетам экспертов МВФ, средний размер теневой экономики Украины с 1991 года по 2015 год оценивается в 44,8% ВВП, а в 2015 году – 42,9%.

Министерство финансов инициирует принятие мер по детенизации расчетов в торговле и сфере услуг, информирует svodka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

Министерство разработало законопроект, направленный на создание условий для детенизации расчетов в этих сферах и на внедрение дистанционной торговли.

Законопроект предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые обнаружат нарушения при приобретении товаров или услуг стоимостью более 50 тыс. грн и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Читайте: В Украине будут награждать покупателей за выявление незарегистрированных торговцев

Это, как предполагается, будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетных операций.

Также предусматривается внедрение информационной системы в рамках электронного кабинета, с помощью которой покупатель сможет проверить подлинность расчетного документа, а также возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных чеков.

В Минфине полагают, что такие меры будут помогать детенизации обращения наличных и будут помогать уменьшению коррупционных рисков.

Напомним, согласно расчетам экспертов МВФ, средний размер теневой экономики Украины с 1991 года по 2015 год оценивается в 44,8% ВВП, а в 2015 году – 42,9%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира