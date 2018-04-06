Для интеграции оккупированного Крыма в правовое поле РФ Москва внесла тысячи изменений в российское законодательство, отметила замминистра информполитики Украины Эмине Джапарова. Джапарова выступила в Португалии Фото: mip.gov.ua Она уточнила, что речь идет о 407 двусторонних и 80 международных договорах.Джапарова отметила, что для правовой интеграции полуострова в Россию Москва приняла "тысячи законных и подзаконных актов, между которых 15 конституционных законов".Замминистра информполитики считает, что международная адвокация является "единственным способом реальной помощи гражданам Украины в Крыму". Без этого, по мнению Джапаровой, репрессии на полуострове были бы "значительно больше".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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