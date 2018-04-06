Для интеграции оккупированного Крыма в правовое поле РФ Москва
внесла тысячи изменений в российское законодательство, отметила
замминистра информполитики Украины Эмине Джапарова. Джапарова
выступила в Португалии Фото: mip.gov.ua Она уточнила, что речь идет
о 407 двусторонних и 80 международных договорах.Джапарова отметила,
что для правовой интеграции полуострова в Россию Москва приняла
"тысячи законных и подзаконных актов, между которых 15
конституционных законов".Замминистра информполитики считает, что
международная адвокация является "единственным способом реальной
помощи гражданам Украины в Крыму". Без этого, по мнению Джапаровой,
репрессии на полуострове были бы "значительно больше".Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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