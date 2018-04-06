На сегодня зафиксировано 27 случаев заболеваний, из которых 23 - между детей, из-за вспышки сальмонеллеза в одном из дошкольных учреждений в Збараже в Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госсанэпидемслужбы области, передает

"По состоянию на 10:00 06.04.2018р. Зарегистрировано 27 случаев заболеваний, из них – 23 между детей, активно выявлено 11 больных. Все больные дети инфицированы 22-23.03.2018 г.", - говорится в сообщении.

Указано, что последние больные выявляются по результатам лабораторных исследований.

Кроме того, были выяснены обстоятельства, которые способствовали инфицированию детей.

"Нарушение технологии приготовления блюд, ненадлежащее содержание пищеблока в заведении", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время продолжается осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий с целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза.

Напомним, более десяти воспитанников одного из дошкольных учреждений в Збаражев Тернопольской области госпитализировали с признаками отравления. В результате эпидрасследования выяснилось, что причиной отравления детей были сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой.

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