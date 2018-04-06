В Киеве начался капремонт 10 парков - Кличко

В Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые планируют презентовать киевлянам к лету, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время выездной инспекции с главами районов относительно продолжения работ по обустройству второй очереди парка "Наталка" и ознакомления с проектами ремонтов других парков.

"В частности, в Киеве капитально отремонтируют: Сырецкий парк (Шевченковский район), парк Победа (Днепровский район), парк Партизанской славы (Дарницкий район), веселый парк, парк Совские пруды (оба - Соломенский район), парк им.Ватутина (Деснянский район), Куреневский парк (Подольский район), Печерский ландшафтный парк (Печерский район), закончат работы на второй очереди парка "Наталка" (Оболонский район)", - сообщает в пятницу .

Каждый парк после обновления будет иметь собственный дизайн, архитектурные особенности, учитывая географическое расположение, близость к жилым массивам или водоемам. "Наша задача - чтобы киевляне имели возможность отдохнуть в парках своего района, а не ехали для этого умышленно только в один парк. Мы делаем все, чтобы в каждом районе был парк европейского уровня, уровня парка "Наталка", - добавил мэр.

"Общая стоимость, необходимая для выполнения работ во всех 10 парках почти 370 млн грн", - говорится в сообщении.

Мэр ознакомился с ходом обустройства второй очереди парка "Наталка" (площадь 7 га). Здесь уже начаты работы по укреплению в урочище. Также будут устроены удобные и надежные коммуникации - входные лестницы, пандусы для людей с инвалидностью. Все необходимые элементы благоустройства - туалет, скамейки, урны, ограждения, система полива, дорожки. В обновленном парке появятся парковые павильоны, детские площадки, спортивная и тренажерная площадки. В общем парк будет разделен на шесть функциональных зон.