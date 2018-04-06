Модель из Самары (РФ) Алена Елизарова хорошо известна не только в родном городе, но и по всей стране. Недавно она заявила о своем желании удовлетворить чувства всех, с кем не может быть близка физически.

Елизарова очень популярна между спортивных автогонщиков. Она общепризнанно является одной из самых популярных российских grid girls, пишет со ссылкой на .

Термином Grid girls называют симпатичных девушек, которые стоят перед стартом практически на любых соревнованиях, что проводятся на закольцованной спортивной площадке.

На днях девушка порадовала поклонников откровенной фотосессией, в которой позировала совершенно обнаженной.

"Если позирую обнаженной или в белье, это не значит, что я соблазняю фотографа. Нужно не ревновать, а гордиться, так как меня хотят все, а принадлежу я только ему", - прокомментировала снимки grid girl.

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