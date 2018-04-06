Об этом информирует проект русской службы Радио Свобода «Сибирь Реалии».

Как рассказал Востриков на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте», его цель «вернуть власть народу». Востриков считает, что когда его движение соберет миллионы сторонников, они «смогут влиять на власть».

На официальной странице движения говорится, что группа посвящена разбору причин трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» и предотвращению повторов подобных трагедий.

Организатор уточняет, что «Майдан не планируется». По его словам, участникам движения важно понять, какие проблемы есть в Министерстве чрезвычайных ситуаций России, и как с ними разобраться.

Накануне Игорь Востриков записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, чтобы «рассказать, что происходит в стране». На записи также присутствует Ольга Тиханкина, мать погибшей жены Вострикова, бывшая сотрудница МЧС. На видео Востриков и Тиханкина критикуют действия спасателей и пожарных, работавших при пожаре в «Зимней вишне», они также говорят о коррумпированности и непрофессионализме всех чиновников.

Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в российском Кемерове произошел пожар. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.

По числу жертв пожар в торговом центре в Кемерове оказался одним из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в станице Камышевская в Краснодарском крае в 2007 году, когда погибли 63 человека, и в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, когда жертвами огня стали 153 человека.

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