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Клип украинской группы получил награду Los Angeles Film Awards
06.04.2018 16:20
Клип украинской группы получил награду Los Angeles Film Awards
Клип украинский Brunettes Shoot Blondes стал лучшим клипом марта
Видео украинской группы Brunettes Shoot Blondes на песню "Hips" стало лучшим клипом марта при версии премии Los Angeles Film Awards - квалификационного конкурса IMDb.
Клип украинской группы получил награду Los Angeles Film Awards Фото: bigmir.net

Музыканты получили награду в категории "Best Music Video".

По словам фронтмена группы Андрея Ковалева, съемки видео проходили в павильоне под Киевом. Там были построены декорации, которые имитировали 3D-пространство. Съемки длились два дня, а подготовка - несколько месяцев.

Цьорорич клип на песню "Hips" также стал номинантом Берлинского фестиваля Music Video Awards в категории "Лучшая концепция". 23 мая Brunettes Shoot Blondes сыграют на церемонии открытия премии в Берлине.

"Brunettes Shoot Blondes" - украинский музыкальный коллектив, основанный в начале 2010 года в Кривом Роге. Группа исполняет музыку на английском языке в жанрах инди, электро и альтернатива.

Напомним,  английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал рекламный ролик собственного бренда House 99, в котором звучит композиция Sho Z-Pod Duba украинской группы "ДахаБраха".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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