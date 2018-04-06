Клип украинский Brunettes Shoot Blondes стал лучшим клипом марта

Музыканты получили награду в категории "Best Music Video".

По словам фронтмена группы Андрея Ковалева, съемки видео проходили в павильоне под Киевом. Там были построены декорации, которые имитировали 3D-пространство. Съемки длились два дня, а подготовка - несколько месяцев.

Цьорорич клип на песню "Hips" также стал номинантом Берлинского фестиваля Music Video Awards в категории "Лучшая концепция". 23 мая Brunettes Shoot Blondes сыграют на церемонии открытия премии в Берлине.

"Brunettes Shoot Blondes" - украинский музыкальный коллектив, основанный в начале 2010 года в Кривом Роге. Группа исполняет музыку на английском языке в жанрах инди, электро и альтернатива.