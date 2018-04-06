|Клип украинской группы получил награду Los Angeles Film Awards
|06.04.2018 16:20
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Клип украинский Brunettes Shoot Blondes стал лучшим клипом мартаВидео украинской группы Brunettes Shoot Blondes на песню "Hips" стало лучшим клипом марта при версии премии Los Angeles Film Awards - квалификационного конкурса IMDb.
Фото: bigmir.net
Музыканты получили награду в категории "Best Music Video".
По словам фронтмена группы Андрея Ковалева, съемки видео проходили в павильоне под Киевом. Там были построены декорации, которые имитировали 3D-пространство. Съемки длились два дня, а подготовка - несколько месяцев.
Цьорорич клип на песню "Hips" также стал номинантом Берлинского фестиваля Music Video Awards в категории "Лучшая концепция". 23 мая Brunettes Shoot Blondes сыграют на церемонии открытия премии в Берлине.
"Brunettes Shoot Blondes" - украинский музыкальный коллектив, основанный в начале 2010 года в Кривом Роге. Группа исполняет музыку на английском языке в жанрах инди, электро и альтернатива.
Напомним, английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал рекламный ролик собственного бренда House 99, в котором звучит композиция Sho Z-Pod Duba украинской группы "ДахаБраха".