Суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым.

Срок ареста - до 31 мая текущего года. В то же время суд предусмотрел Горбенко возможность выйти под залог в сумме 35 тыс. 240 гривен.

Как сообщает "112 Украина", адвокаты в суде заявили, что задержание Горбенко незаконно и настаивали на невозможности взять его под стражу. В то же время, прокурор заявил, что задержанный препятствовал проведению досудебного расследования, а во время пребывания на судне связывался по рации с представителями ФСБ РФ. Горбенко эти обвинения отрицает.

Представитель компании-владельца судна в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил о намерении внести установленный судом залог.

"Возможный диапазон ответной реакции России может быть довольно широк — от ответного захвата украинских суден до перекрывания Керченского пролива и входа для украинских кораблей входа в Азовское море.

Если это будет сделано, то больше всех потеряет от морской блокады Ринат Ахметов и аграрные олигархи, использующие Мариупольский порт для экспорта своей продукции.

Но и для Кремля это не очень хорошо, так как этот случай может наложиться на антироссийскую критику со стороны других государств", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Пока что Бортник не берется прогнозировать дальнейшие события, но добавил, что для олигархов Украины возможное перекрытие Керченского пролива обернется потерями, но не окажется кризисным — есть и другие способы вывоза продукции, например, железной дорогой.

"Но бесспорно, что это очередной виток искусственной эскалации между Украиной и Россией", — резюмировал политолог.

Напомним, что 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России.

Судно "Норд" остановили в 15 милях от Обыточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены экипажа нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в Керчи. Позже суд арестовал задержанное судно.

4 апреля капитан судна Владимир Горбенко был задержан украинскими пограничниками.

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