Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон и Путин поговорили по телефону Фото: EPA (архив) Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.В Кремле сообщили, что Путин проинформировал Макрона о договоренностях по Сирии, достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля лидеров России, Ирана и Турции."Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета", - говорится в сообщении.Лидеры отдельно обсудили ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте."Обращено внимание на завершающуюся в этом районе беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков, не желающих складывать оружие", - заявили в Кремле.Также Путин и Макрон обсудили вопросы двусторонних отношений "с учетом предстоящего визита" Макрона в Россию в мае.В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что Макрон в ходе обсуждения с Путиным ситуации в Сирии "подчеркнул необходимость положить конец военной эскалации, наблюдавшейся в последние месяцы, чтобы обеспечить защиту гражданского населения, надежное возобновление переговоров по всеобъемлющему политическому урегулированию и предотвратить любое возрождение ИГИЛ в регионе".Также Макрон призвал Россию "использовать влияние на сирийский режим" для достижения этих целей.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы пригорода Дамаска Восточной Гуты, которая оставалась по контролем повстанцев, не прекратились. 26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибли более 800 мирных жителей.7 марта войска режима президента Сирии Башара Асада взяли под контроль более половины территории района Восточной Гуты, который до этого подвергался массированным авиаударам российской авиации.31 марта в минобороны России заявили, что Восточную Гуту покинуло более 150 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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