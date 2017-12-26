Нетрезвый водитель Peugeot разбил витрину магазина, пытался на автомобиле заехать в супермаркет, а потом столкнулся с ВАЗ, сообщают в патрульной полиции Одессы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы полиции составили протоколы о ряде административных правонарушений Фото: Патрульна поліція Одеси / Facebook "Нарушив правила дорожного движения, водитель Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ. ДТП произошло 25 декабря около 9.00, на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской. Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения", – сказано в сообщении.Как утверждают очевидцы, перед этим мужчина разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет.Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества."На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления)", – добавили правоохранители. https://www.facebook.com/odesapolice/posts/1632912780102294 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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