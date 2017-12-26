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В Одессе водитель в состоянии алкогольного опьянения пытался заехать в супермаркет
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26.12.2017 10:25
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Нетрезвый водитель Peugeot разбил витрину магазина, пытался на
автомобиле заехать в супермаркет, а потом столкнулся с ВАЗ,
сообщают в патрульной полиции Одессы. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы
полиции составили протоколы о ряде административных правонарушений
Фото: Патрульна поліція Одеси / Facebook "Нарушив правила дорожного
движения, водитель Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ. ДТП
произошло 25 декабря около 9.00, на пересечении улиц
Старопортофранковской и Тираспольской. Водитель-нарушитель имел
явные признаки алкогольного опьянения", – сказано в
сообщении.Как утверждают очевидцы, перед этим мужчина разбил
витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в
супермаркет.Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице
Черноморского казачества."На 26-летнего водителя Peugeot инспекторы
составили протоколы по ст. 124 Кодекса Украины об административных
правонарушениях (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП
(управление в состоянии опьянения), ст. 122-4 (оставление места
дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 (управление
транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов
на право управления)", – добавили правоохранители.
https://www.facebook.com/odesapolice/posts/1632912780102294
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