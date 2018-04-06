К народному депутату Надежды Савченко, которая сейчас находится под стражей, приезжали врачи скорой помощи и взяли у нее анализы. Об этом сообщила в Facebook ее сестра Вера Савченко, передает

"У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - сообщила В. Савченко.

Как сообщал 23 марта Надежда Савченко объявила голодовку.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте .

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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