Колишній ватажок терористів «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) вирішив повернутися в ОРДО, отримати там громадянство і стати помічником одного з «кандидатів» на «виборах» восени.

Треба зрозуміти з огляду на ситуацію — таким маргіналам, як Гіркін (Стрєлков), просто немає місця в Російській Федерації. І коли людина вже спробувала влади, дуже важко без цього жити. Тому для нього залишається один шанс — спробувати знайти себе навіть на такому містячковому рівні, побути десь при владі, відчути ту владу навіть в межах досить обмеженої окупованої території.

Сказати, наскільки це буде вдалим, дуже важко. Але з огляду на те, що Ігор Гіркін (Стрєлков) досить публічна особистість, він може зайняти якусь посаду або просунутися в щаблях так званої структури «ДНР», «ЛНР» власне для того, щоб відчути себе більш потрібним. Або, якщо можна так сказати, мати можливість відновити якісь грошові потоки і заробити грошей, я це так само не виключаю.

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Щодо того, чи він зможе скласти там якусь серйозну конкуренцію комусь з діючих лідерів, технічно самі лідери є номінальними фігурами, яких призначає Москва, тому це лише його бажання себе реалізувати, але не більше. Ніяких серйозних наслідків це мати не буде.

Якщо в ОРДО плануються «вибори», значить Росія ще не збирається залишати Донбас?

Росія буде намагатися утримати ситуацію в окупованій зоні Луганської і Донецької областей до тих пір, доки їй дозволять це політичні і економічні цінники; до тих пір, доки вона не буде примушена піти. Тому що створення больової точки на території України є стратегічною задачею Російської Федерації з метою впливу на політичну ситуацію в Україні. І ми розуміємо, що Росія ніколи в житті не відступиться від своєї мрії повернути Україну в зону своєї відповідальності. Тому до останньої можливості вона буде утримувати ситуацію на Донбасі у тому стані, який їй вигідний в першу чергу.

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