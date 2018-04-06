Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и хорошо отреагировал на лечение после отравления нервно-паралитическим веществом в прошлом месяце, об этом сообщили в больнице в пятницу.

Об этом сообщает Reuters.

«Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии», – заявила в своем заявлении Кристин Бланшар, медицинский директор районной больницы Солсбери.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что очнулась более недели назад, отметив, что с каждым днем ей становится все лучше.

Ранее СМИ России сообщили, что Юлия Скрипаль позвонила своей двоюродной сестре в Россию и сказала, что они с отцом поправляются и что она надеется вскоре выписаться из больницы.

В свою очередь издание The Sun сообщило, что спецслужбы Великобритании с большой долей вероятности нашли «секретную русскую лабораторию», в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок».

По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. Помимо этого, источники также утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств.

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