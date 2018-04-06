МЭРТ расширил 37-ю предприятиями перечень для бюджетной компенсации при закупке агротехники

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) добавило 37 производителей в перечень отечественных предприятий, закупка агротехники которых будет частично компенсироваться аграриям из госбюджета, и довело их количество до 97.

Согласно обнародованному на сайте МЭРТ документу, в перечень предприятий, стоимость техники которых будет компенсироваться, в частности, добавлены ООО "Завод элеваторного оборудования", ООО "Велес-Агро ЛТД", ООО "Завод элеваторного оборудования "Сокол", частная фирма "Хартехпром-97", ЧАО "Калиновский машзавод", ООО "Слобожанская промышленная компания", ЧП "Агротехкомплекс", ООО "Вариант Агро Буд".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в 2018 году направляет 1 млрд грн на компенсацию аграриям 25%-ной стоимости приобретаемой отечественной сельхозтехники.