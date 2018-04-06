На территории Житомира сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям словили змею, которая неизвестным образом оказалась на кухне частного дома. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

По информации спасателей, это произошло вечером в четверг, 5 апреля.

"Об этом спасателям сообщила хозяйка дома. Женщина пришла на кухню, чтобы приготовить ужин и под сковородой на плите она заметила пресмыкающегося и испуганно выбежала из помещения", - отметили в пресс-службе.

Приехавшие по вызову спасатели выяснили, что на плите находилась не гадюка, как предположила хозяйка дома, а уж. Пресмыкающееся вилось вокруг газовой конфорки, не сползая с плиты. Благодаря шанцевому инструменту, работникам спасательной службы удалось поймать ужа и выпустить на поляну.

Как сообщал svodka.net, в Австралии школьники стали свидетелями необычного явления - полета змеи . Инцидент произошел во дворе одной из школ в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд.

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