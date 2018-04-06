|Путин уволил сразу одиннадцать генералов из силовых структур
|06.04.2018 16:31
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О причинах их увольнения не сообщается
Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов и одного полковника из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации, информирует svodka.net.
Своих должностей лишились:
замначальника Главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев,
О причинах их увольнения не сообщается. В указе Путина также содержится информация о новых назначениях.
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В июле 2017 года Путин отправил в отставку восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН. О причинах увольнения сотрудников тогда также не сообщалось. До этого Путин массово отправлил в отставку генералов МЧС, СК и МВД.
В октябре 2016 года Путин отправил в отставку более 10 генералов МВД. Отмечалось, что практически все уволенные сотрудники ранее возглавляли подразделения, которые вошли в состав войск Росгвардии.