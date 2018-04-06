О причинах их увольнения не сообщается

Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов и одного полковника из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации, информирует svodka.net.

Своих должностей лишились:

замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев,

начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков,

начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук,

начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров,

начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин,

глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин,

глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков,

министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин,

глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин,

глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев,

глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов,

замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

О причинах их увольнения не сообщается. В указе Путина также содержится информация о новых назначениях.

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В июле 2017 года Путин отправил в отставку восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН. О причинах увольнения сотрудников тогда также не сообщалось. До этого Путин массово отправлил в отставку генералов МЧС, СК и МВД.

В октябре 2016 года Путин отправил в отставку более 10 генералов МВД. Отмечалось, что практически все уволенные сотрудники ранее возглавляли подразделения, которые вошли в состав войск Росгвардии.

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