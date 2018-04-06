В случае пересмотра методики "Роттердам плюс" цена угля будет зависеть от спекулятивных колебаний на мировых рынках, следовательно до вступления в силу в 2019 году закона о рынке электроэнергии нужно оставлять эту формулу, заявил в знаток в энергетической сфере Геннадий Рябцев. Геннадий Рябцев: До запуска рынка электроэнергии формула действует, и менять ее сейчас нет смысла Фото: Olga Piddubchak / Facebook Сейчас колебания на мировых рынках – как вверх, так и вниз – сглаживаются и не влияют на цену угля в Украине. "Безусловно, формула показывала меньшие цифры, когда рос рынок, это в 2015–2016 годах было, и 12-месячный лаг тогда был выгоден тем, кто покупал уголь. Сейчас средняя цена энергетического угля (цена по формуле) выше, чем спотовая цена на рынках. Но эта цена понятна, предсказуема, прогнозируема. Если отказаться от лага в 12 месяцев, мы получим проблему – будем зависеть от спекулятивных колебаний на рынках, то есть, будем с углем еще и инфляцию импортировать", – отметил Рябцев.Формула "Роттердам плюс" прекратит свое действие в 2019 году, после того, как вступит в силу закон "О рынке электроэнергии", напомнил знаток."До запуска рынка электроэнергии формула действует, и менять ее сейчас нет смысла. Ведь на основании формулы уже определена структура топлива компаний генерации, рассчитана динамика производства электроэнергии в соответствии с прогнозным балансом, – подчеркнул он. Формула в любом случае лучше, чем ручное урегулирование и отсутствие каких-либо рыночных методик – это то, что мы наблюдали до введения в действие "Роттердам плюс". Антимонопольный комитет, и Государственная регуляторная служба, и Минэкономики ранее настаивали на формуле ценообразования для угля, теперь такая формула есть".В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) плюс доставку в украинский порт.В Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей: в случае поставок природного газа действует формула "Дюссельдорф плюс" (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка в Украину), для нефти используются котировки "Platts плюс премия". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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